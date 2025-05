Beatrix Schäfer und Elvira Erhardt an ihrem Stand in Weißewarte. Die beiden Frauen vermissen die Flohmärkte im Wildpark, die es bis 2022 gab.

Weißewarte. - Es war ein bisschen wie früher am Wochenende in Weißewarte. Dicht an dicht reihten sich die Flohmarktstände in Weißewarte, zahlreiche Besucher stöberten durch die Gänge. Die großen Märkte waren feste Institution im seit 2022 geschlossenen Wildpark. Junge Leute aus dem Ort haben sie jetzt wiederbelebt.