Uetz. - Ein Wiedersehen der aktiven Fußballer aus den vergangenen 60 bis 70 Jahren gab es am Rande eines Kreisligaspiels in Uetz – ganz im Süden der Altmark. Ehemalige Kicker feierten auf Einladung von Klaus Ruhnke und Uwe Endert die alten Zeiten. „Die Organisatoren freuten sich, dass so viele ehemalige Kameraden der Einladung gefolgt waren“, berichtet Vereinsvorsitzender Marco Lust. Einige der früheren Uetzer Kicker nahmen für das Wiedersehen sogar eine lange Anreise in Kauf.

