Ein gewaltiger Ast der riesigen Rotbuche am Wasserfall im Stadtpark Tangerhütte kam Ostern herunter. Ob weitere folgen könnten, soll geprüft werden.

Tangerhütte. - In den vergangenen Monaten sind im Tangerhütter Gartenträumepark mehrere große Äste von Bäumen abgebrochen. Ein riesiger Ast einer uralten Rotbuche am Wasserfall sei genau zwei Tage vor dem Ostereiersuchen mit vielen Kindern auf die gern genutzte Wiese heruntergefallen, hatte Stadtrat Norman Rentner (SPD) berichtet. So wie er forderten weitere Ratsmitglieder, die Bäume auf ihre Standsicherheit zu untersuchen, um mögliche Gefahren für Besucher des beliebten Landschaftsparkes auszuschließen.