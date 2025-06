Erster Verkaufsversuch des Objekts in Grieben war als rechtswidrig kassiert worden, nun soll es in eine neue Runde gehen.

Der Blick auf das Gutshaus Grieben mit dem großen Tor, das direkt in den Griebener Park führt.

Grieben. - Der Verkauf des Gutshauses in Grieben soll in eine neue Runde gehen. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Hauptausschusses in Tangerhütte auf Antrag aus der Ortschaft aus. Jedoch unter ganz bestimmten Auflagen.