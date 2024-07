Es bewegt sich wieder einmal etwas in der Einkaufslandschaft von Tangerhütte: Der leerstehende, frühere Penny, der an einen neuen Standort gezogen war, bekommt neues Leben eingehaucht.

Handel: Neuer Markt zieht in alten Penny in Tangerhütte ein

Der ehemalige Penny-Markt in Tangerhütte wird als "Wreesmann" am 5. August neu eröffnet.

Tangerhütte. - In den alten Penny am Tanger in Tangerhütte zieht ein neuer Markt ein – und zwar einer mit breitem Angebot. Im August soll Eröffnung sein.