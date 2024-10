Die Deichscharten Weißewarte und Demker im Kreis Stendal werden probehalber geschlossen. Dafür wird die Straße am Sonnabend , 12. Oktober gesperrt.

Die Deichscharte am Ortsausgang Weißewarte wurde 2019 gebaut. Zwischen 2017 und 2019 entstanden 5,7 Kilometer Hochwasserschutzdeich in der Tangerniederung. Nun soll der Verschluss getestet werden.

Weißewarte/Demker. - Am kommenden Sonnabend, 12. Oktober, wird im Rahmen einer Übung der Wasserwehr die Straße zwischen Demker und Weißewarte (K 1469), in der Zeit von 8 bis 12 Uhr voll gesperrt. Das teilt die Verwaltung in Tangerhütte mit.