Uchtdorf. - Im vergangenen Jahr waren vier Jungbläser aus Uchtdorf erstmals im Advent zu hören gewesen. In diesem Jahr traten sie pünktlich zum zweiten Advent das zweite Mal an – unterstützt von weiteren Mitgliedern des Posaunenchores Cobbel. Weil der im Vorjahr seinen Auftritt (eigentlich mehr im Spaß) an eine Bedingung – nämlich neue Mitstreiter – geknüpft hatte, wurde im Ort eine Musikerakquise gestartet. Und es fanden sich drei gestandene Männer und eine Frau, die sich aufs Notenlernen und die Bläsertechniken einließen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.