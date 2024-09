Tangerhütte Erzieher krank: Kita im Kreis Stendal soll in zwei Wochen komplett schließen

Die Verwaltung in Tangerhütte will die Kindertagesstätte in Demker (Kreis Stendal) wieder einmal kurzfristig schließen. Diese Idee gab es schon im Vorjahr und sie sorgt erneut für Ärger bei Betroffenen. Ortschaftsrat und die Stadträte stellen sich hinter Eltern, die die Einrichtung behalten möchten.