Versteigerung Leerstand: Neue Ideen für frühere Sparkasse mitten in Tangerhütte gesucht

Ehemalige Sparkassenräume in Tangerhütte sollen jetzt in Berlin im zweiten Anlauf versteigert werden: 79.000 Euro Mindestgebot werden für eine ganze Etage in der Breitscheidstraße aufgerufen.