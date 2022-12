Festival in der Altmark „Rock unter den Eichen“ 2023 in Tangerhütte - worauf sich Metalfans freuen können

Ein heftiges Musikgewitter wird sich im Juli wieder an der alten Elbe in Bertingen entladen. Das Festival „Rock unter den Eichen“ ist vielleicht nicht so groß wie das berühmte „Wacken“, aber auf einem guten Weg dorthin. Was dieses Mal geplant ist.