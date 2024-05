Einkaufen im Kreis Stendal Neuer Markt in Tangerhütte: Penny will Ende Juni an neuem Standort eröffnen

Der neue Penny in Tangerhütte will in wenigen Wochen öffnen. Nach fast einem Jahr Bauzeit lockt ein deutlich größerer Markt in Innenstadtlage. Erst 2023 hatte in Tangerhütte Norma an einem neuen Standort eröffnet.