Neben Fußball, Volleyball und Kegeln gab es bei der Sportwoche in Lüderitz (Kreis Stendal) diesmal auch „Hobby Horsing“ – zur Freude großer und kleiner Gäste.

Hobby Horsing ist eine Trendsportart mit Steckenpferden, die in Lüderitz gut ankam.

Lüderitz/bsh. - Um den Spaß an der Bewegung geht es den Organisatoren der jährlichen Sportwoche des SV Eintracht 1876 Lüderitz und dabei ist es (fast) egal, wie und mit welchen Hilfsmitteln das passiert. Ein neuer Trend fand in diesem Jahr Eingang in die Traditionsveranstaltung: Das „Hobby Horsing“.