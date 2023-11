Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bittkau. - In Ringfurth und Bittkau werden bei den Eltern und Großeltern des Fahrrad-Weltreisenden Florian Zersch (24) die Tage rückwärts gezählt. Denn es geht auf die Schlussetappe der großen Tour. Im April 2022 startete der junge Mann, der gerade den Bachelor in Physik in der Tasche hatte, mit seinem heißgeliebten Fahrrad, das ihn schon zu Hause auf langen Touren begleitet hatte. Es ist mit ihm 36.000 Kilometer um die Welt gereist, bis ihm in den USA das Getriebe abbrach. Eine Reparatur war in der Kürze der Zeit nicht machbar und so blieb nur, ein paar Teile zum Andenken an das neue Rad zu bauen und Abschied von einem treuen Begleiter zu nehmen.