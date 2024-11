Die Schwimmhalle aus den 80er Jahren in Tangerhütte ist von oben endlich wieder dicht. Genutzt wird sie bisher aber noch nicht wieder.

Tangerhütte. - Die Schwimmhalle an der Birkholzer Chaussee in Tangerhütte war nur wenige Jahre als solche in Betrieb. Erbaut Anfang der 80er Jahre, wurde sie kurz nach der Wende schon wieder geschlossen und war seither immer wieder Sorgenkind der jüngsten Stadt der Altmark. Jetzt sind neue Ideen für eine Nutzung gefragt, denn das lange Jahre undichte Dach ist saniert worden.