Bei Tangerhütte im Landkreis Stendal sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde eine 79 Jahre alte Frau schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Bei Tangerhütte hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet

Tangerhütte/DUR. - Bei Tangerhütte im Landkreis Stendal hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach befuhr eine 79 Jahre alte Autofahrerin die Straße Waldfrieden von Tangerhütte in Richtung Scheeren. Ein 80 Jahre alter Mann war mit seinem Auto auf der Tangerhütter Straße unterwegs und bog in die Straße Waldfrieden in Richtung Tangerhütte ab. Dabei habe er vermutlich die vorfahrtsberechtigte 79-Jährige übersehen, hieß es.

Die Autos stießen nach Angaben der Polizei zusammen, die Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.