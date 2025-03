Nach acht Monaten als Stadtratsvorsitzender in Tangerhütte tritt Frank Dreihaupt zurück. Wegen fehlenden Vertrauens, wie er sagt.

Tangerhütte. - In Tangerhütte ist am Mittwochabend Stadtratsvorsitzender Frank Dreihaupt von seinem Amt zurück getreten. Als Gründe dafür nannte der 79-Jährige, dass es ihm nicht gelungen sei, ein Vertrauensverhältnis innerhalb des Stadtrates und in Richtung Bürgermeister aufzubauen.