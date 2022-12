Tangerhütte Weihnachtsfrau startet mit Frühsport an der Bockwindmühle Grieben

In der historischen Bockwindmühle in Grieben wurde am Wochenende erstmals die Weihnachtsfrau geweckt – samt Wichtel „Waldemar“. Der Mann dazu kam leicht verspätet mit dem Traktor und brachte volle Säcke mit. Kinder und Erwachsene hatten jede Menge Spaß bei der Mühlenweihnacht.