Es geht auf Weihnachten zu in der Keramikwerkstatt der Lebenshilfe-Werkstätten in Tangerhütte. Dort wird seit Wochen auf Hochtouren hingearbeitet - auf den Adventszauber am 24. November. Ein Blick hinter die Kulissen.

Nicole Mollenhauer ist seit etwa vier Jahren in der Keramikwerkstatt in Tangerhütte. Sie hat für dieses Jahr eine neue Idee, die gerade Gestalt annimmt: Tannenbäume mit kleinen Sternen sollen als halbe Teelichter vor jeder Kerze aufzustellen sein und für einen schönen Lichterzauber zu Hause sorgen.

Tangerhütte. - Nicole Mollenhauer, die seit vier Jahren in der Keramikwerkstatt in Tangerhütte arbeitet, hat eine neue Idee mit an ihren Arbeitsplatz gebracht: Eine leuchtende Baumgruppe aus Ton, die man vor Kerzen aller Größen stellen kann und so ein multifunktionales Teelicht für Tische oder andere Dekorationen hat. Nach der Grundform werden winzige Sterne per Hand ausgeschnitten, das Ganze muss in Form gebracht und gebrannt werden. Erst dann folgen Farben und Dekoration.