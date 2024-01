Einen deutlichen Geburtenknick und den Verlust von insgesamt 61 Menschen in der Einwohnerstatistik – das zeigt die Bilanz 2023 für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Weniger Einwohner und so wenig Babys wie nie in Tangerhütte

Geburtenknick in der Statistik

Weniger Babys als je zuvor wurden im vergangenen Jahr in Tangerhütte geboren.

Tangerhütte. - In Tangerhütte hat es 2023 deutlich weniger Babys als jemals zuvor gegeben. Das führt Bürgermeister Brohm (parteilos) unter anderem auf die massive Abwanderung der Wendezeit zurück. Damals gab es noch doppelt so viele – gut 20.000 – Menschen in der Region. Bei der Gesamteinwohnerzahl geht es – trotz 186 gemeldeter Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und insgesamt leicht gestiegenen Ausländeranteils – 2023 erneut ins Minus.