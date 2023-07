Party in der Altmark Zwei Tage Zeltdisko mit Dorffest locken nach Demker bei Tangerhütte

In Demker bei Tangerhütte steht am Wochenende 14. und 15. Juli eine große Party an. „Eskalation“ am Freitag und „Ü-30-Party“ am Sonnabend kündigen die Veranstalter an. Das Dorf Demker bringt sich am Sonnabend auch mit einem kleinen Dorffest ein.