Bademeister Ronny Arendt brachte seinen Schützlingen in den vergangenen Tagen bei, wie man sich über Wasser hält, wenn die Füße keinen Grund mehr haben. Neunmal gab es am Ende das Schwimmanfänger-Abzeichen „Seepferdchen“. Walter Fiedler vom Förderverein spendierte zur Belohnung ein Eis. Foto: Ralf Franke

Entgegen früherer Befürchtungen gibt es in dieser Saison doch Schwimmunterricht in Seehausen. Der erste Lehrgang ging jetzt zu Ende.

Seehausen l Mit einem großen Kraftakt und umfangreichen Reparaturarbeiten gelang es dem Förderverein Waldbad Seehausen bekanntlich im Frühjahr, die neue Saison noch rechtzeitig abzusichern. Während die ehrenamtlichen Helfer um ihren Vorsitzenden Walter Fiedler handwerklich einiges auf die Reihe bringen konnten, ist ihr Einfluss auf die personelle Situation beim Badbetreiber allerdings eher gering. Umso mehr freute sich Walter Fiedler darüber, vor drei Wochen entgegen früherer Befürchtungen in diesem Jahr doch noch zwei Schwimmkurse ankündigen zu können.

Am Sonnabend ging der erste Lehrgang unter der Regie von Bademeister Ronny Arendt zu Ende. Neun Mädchen und Jungen im Vorschul- und Grundschulalter aus Seehausen und Umgebung lernten, wie sie das feuchte Element meistern können, wenn sie mal kein Grund unter den Füßen haben.

Der Fördervereinsvorsitzende ließ es sich nicht nehmen, zum Ende des Lehrgangs bei den Kinder, deren Eltern und natürlich beim Lehrer vorbeizuschauen, der seinen Schützlingen bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad Wassertemperatur den letzten Schliff für die Prüfung zum Frühschwimmer-Abzeichen „Seepferdchen“ gab. Wozu ein Sprung vom Beckenrand, 25 Meter Schwimmen und das Heraufholen eines Gegenstandes mit den Händen aus schultertiefem Wasser gehören. Der Förderverein ist zwar nicht Veranstalter des Lehrganges, aber hat sich neben dem Erhalt der 81 Jahr alten Naherholungsstätte auch auf die Flaggen geschrieben, dass Kinder möglichst früh schwimmen lernen.

Walter Fiedler, der in jüngeren Jahren selbst die Rettungsschwimmer-Prüfung ablegte, kritisierte Defizite beim Schwimmunterricht. Statistiken würden demnach belegen, dass rund 60 Prozent der Kinder bis ins Grundschulalter nicht schwimmen können. Die Zahl wiegt doppelt schwer, weil Tod durch Ertrinken bei Kindern und Jugendlichen inzwischen die häufigste Unfall-Todesursache ist und die Straße auf Rang zwei verdrängt hat.

Weil die Kinder durchgehalten und ihr Ziel erreicht haben, spendierte der Förderverein jedem der kleinen Absolventen zum Schluss ein Eis.

Der nächste Schwimmkurs startet übrigens bereits am kommenden Montag, 5. August. Bis Freitag, 16. August, absolvieren die Teilnehmer, die mindestens fünf Jahre alt sein sollen, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr ihre Unterrichtsstunden. Der Kurs kostet 79 Euro. Anmeldungen sind an der Kasse des Waldbades oder telefonisch unter 039386/7 50 76 täglich ab 10 Uhr möglich.