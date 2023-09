Übergang zur A2 Achtung am Autobahnkreuz Magdeburg: Fahrstreifen am Donnerstag gesperrt

Eine neue Sperrung ist auf der Autobahn am Kreuz Magdeburg am Übergang zur A2 in Richtung Hannover für Donnerstag angekündigt. Bereits um 8 Uhr kann es dort zu Verkehrsbehinderungen kommen.