Über 1000 Lichter leuchten zwischen Manneken Piss und Dorfteich. 20 Mitglieder des Heimatvereins „De Bahrndorper“ helfen beim Lichterfest in Bahrendorf. Ortsvorsteher Kunze freut sich über die Gemeinschaft.

Die Lichter am Glücksklee zünden beim Bahrendorfer Lichterfest die drei Kinder, Dean, (10, Stemmern), Eywa (9, Stemmern, Mitte), und Maja (8, Schwaneberg), an.

Bahrendorf - Die kleinen Kinder nehmen nur ein Glas mit Teelicht. Schon vorher haben sie sich meist einen Platz für ihr Licht gesucht. Die größeren sind mutiger. Viele von ihnen schnappen sich gleich zwei, in jede Hand eines, und verteilen die Lichter.

Am Sonnabend war es wieder so weit. Bahrendorf feierte sein Lichterfest. Pünktlich um 19 Uhr eröffnete der Vorsitzende des Heimatvereins, Carsten Loof, das Fest. Er begrüßte die Gäste und freute sich, dass schon um diese Uhrzeit so viele Besucher gekommen waren. „Das ist mittlerweile schon unser 20. Lichterfest.“ Gleich nach seiner Begrüßung begannen die Kinder damit, die Lichter zu verteilen.

Einhorn, Löwe und Elefant in bunten Lichtern

Am Mannecken Pis erstrahlen nun ein Einhorn, ein Löwe und ein Elefant mit Lichtern in rot, gelb, grün und blau. Auf dem Dorfteich schwimmen Lichtinstallationen. Mit dabei sind eine Nixe und zwei Schwäne. An den Geländern hängen Lichterketten. Mittendrin steht ein leuchtendes Glücksklee.

Alle Helfer vom Heimatverein „De Bahrndorper“ waren beim Lichterfest, gut zu erkennen. Alle trugen ein rotes Polohemd. Auf der Rückseite waren die Webadresse des Vereins und ein Bild des Mannecken Pis drauf gedruckt. Auf der Vorderseite stand der jeweilige Vordername.

Matilda (7) aus Altenweddingen hat sich ein Glas mit einem Teelicht genommen und stellt es am Manneken Pis ab. Foto: Udo Mechenich

„Hier zwischen Mannecken Pis und Dorfteich an der Schlossstraße feiern wir schon immer unser Lichterfest. Heute Abend erstrahlen hier über 1000 Lichter. Manche elektrisch, andere in Form eines Teelichts“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, Kerstin Blacher. Am Festabend selbst war der Heimatverein mit 20 Mitgliedern im Einsatz.

„Es ist super, dass wir hier in Bahrendorf so einen aktiven Heimatverein haben. So eine Gemeinschaft ist wichtig für unser Dorf. Das schafft Identität. Das verbindet. Hier trifft man sich. Hier tauscht man sich aus“, freute sich Bahrendorfs Ortsvorsteher, Matthias Kunze (CDU).

„Zum Lichterfest kommen immer auch aus dem ganzen Sülzetal und darüber hinaus viele Gäste. Unser Heimatverein ist von daher wichtig für Bahrendorf und die Umgebung. Den Wert seiner Arbeit kann man gar nicht hoch genug einschätzen“, stimmte Steffen Schulze (CDU), Mitglied im Ortsvorstand, Ortsvorsteher Kunze zu.

Christian Budde (rechts) hat zwei Helfer, damit sie gemeinsam später am Abend zu Dritt den Ansturm am Grillstand bewältigen können. Foto: Udo Mechenich

„Es macht viel Spaß, hier für die Leute beim Lichterfest den Grill zum managen. Ich mach das fast jedes Jahr. Es ist einfach schön, das hier für die Gemeinschaft zu leisten“, meinte Grillmeister Christian Budde.

Auch Maja (8) aus Schwaneberg packte beim Verteilen der Lichter mit an. „Das macht man nicht jeden Tag. Die strahlen so schön auf den Figuren.“ Dean (10) mag die Feuerfiguren. „So was gibt es nur hier bei uns in Bahrendorf.“

Herwig Höhlein, der Papa von Matilda, die auch beim Verteilen der Teelichter mithalf, war aus Altenweddingen mit seiner Tochter gekommen. „Gerade für die Kinder ist das Lichterfest sehr schön. Meist werden sie bei Volksfesten vergessen. Hier, beim Lichterfest, stehen sie im Mittelpunkt.“