„1133 Jahre Wanzleben“ lockt die Besucher drei Tage lang in die Innenstadt

Drei Tage lang feiern die Wanzleber und ihre Besucher den 1133. Stadtgeburtstag. Speziell am Sonnabend gibt es auf der Bühne ein Programm, mit dem sich die Vereine und Institutionen präsentieren. Der Tanz in den Sonntag dürfte für echte Partystimmung sorgen.

Wanzleben - Das erste große Fest nach zwei Coronajahren geht am Wochenende in Wanzleben über die Bühne. Das ist auch in der Tat so zu verstehen, denn auf den Bretter, die die Welt bedeuten, wird speziell am Sonnabend einiges los sein.