50 Feuerwehrleute im Einsatz Tiere entkommen knapp dem Feuer: Feuerwehr löscht Brand mehrerer Garagen in Klein Wanzleben

Fünf Feuerwehren aus der Region Wanzleben haben am Montag einen Brand in einem Garagenkomplex in Klein Wanzleben bekämpft. Einige Tiere entkamen nur knapp den Flammen - sie wurden von den Besitzern gerettet.