Ein tragischer Unfall hat sich am Sonntag im Landkreis Börde ereignet. Dabei kam ein 56-jähriger Mann ums Leben, der gemeinsam mit anderen mit dem Rennrad unterwegs gewesen war.

56-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Hohendodeleben

In Hohendodeleben ist ein Mann nach einem Sturz mit seinem Rennrad gestorben.

Hohendodeleben - Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag, 12. Mai, im Landkreis Börde tödlich verunglückt. Der Mann war in einer Kolonne aus vier Rennradfahrern auf der Magdeburger Straße in Hohendodeleben unterwegs.

Der 56-Jährige fuhr an der Spitze, als er plötzlich stürzte. Grund sei ein medizinisches Problem gewesen, teilt die Polizei mit. Trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen von Rettungskräften starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Ein 53-Jähriger, der auf den Stürzenden aufgefahren war, verletzte sich leicht.