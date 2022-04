Akrobatik statt Abc: Eilsleber Grundschüler beherrschen auch die Große Pyramide

Im Hause „Globus“ ist der Zirkus los: Die Eilsleber Grundschule hat sich in dieser Woche ganz und gar der fröhlich-bunten Artistik verschrieben – 65 kleine Manegenstars, die heute ihren großen Auftritt haben.

Eilsleben - So einen Start in die Woche hat man gern: Die Schulbank drücken, ja – aber nur, um sie hinten an die Wand zu stellen. Im Klassenraum muss Platz geschaffen werden für eine fünf Meter lange Drahtseilvorrichtung. Stühle? Braucht es nicht, das ganze Schulhaus ist mit Matten ausgelegt. Da werden Schuhe ebenso überflüssig. Schreibhefte bleiben zu Hause, viel dringlicher ist, Vitamine für die Obstpausen und genug zu trinken einzupacken. Jongliert wird mal nicht mit Zahlen, sondern mit Ringen und Diabolos. Und 'Hausaufgaben' gilt als Fremdwort.