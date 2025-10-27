Im Gymnasium Wanzleben sind am Montagmorgen Amok-Ankündigungen in der Damentoilette gefunden worden. Die Polizei gab nach einer Durchsuchung Entwarnung.

Schrecken am Montagmorgen in Wanzleben: Am Gymnasium wurden in der Toilette Amok-Ankündigungen entdeckt.

Wanzleben. – Im Börde-Gymnasium in Wanzleben (Landkreis Börde) hat die Schulleitung am Montagmorgen Amok-Ankündigungen entdeckt, wie die Polizei informiert.

Auf der Damentoilette des Gymnasiums in Wanzleben sei der Schriftzug "Amok am 27. und 28.10." zu lesen gewesen. Die Schulleitung ließ daraufhin das Gebäude räumen.

Amok-Ankündigung am Gymnasium Wanzleben: Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei überprüfte die Räume, fand jedoch nichts, was auf eine Gefahrensituation hindeuten könnte. Der Unterricht wurde danach wieder aufgenommen.

Bislang gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen.