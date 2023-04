Zu einem gefährlichen Übergriff auf einen Jungen ist es am Bahnhof Wefensleben in der Börde gekommen. Der mutmaßliche Täter: ein 50-Jähriger Opel-Fahrer. Wer kann Hinweise geben?

Junge am Bahnhof Wefensleben überwältigt und gewürgt - Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Wefersleben in der Börde ist ein 15 Jahre alter Junge angesprochen, zu Boen gestoßen, gewürgt und bedroht worden. Nun bittet die Polizei dringend um Hinweise zu Tat oder Täter. Symbolbild:

Wefensleben (vs) - Ein 15 Jahre alter Junge ist am Bahnhof Wefensleben in der Börde von einem Mann attackiert und gewürgt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der Jugendliche zuvor mit dem Fahrrad im Bereich des Bahnhofs unterwegs, als er von einem etwa 50-jährigen Mann aus einem Opel heraus angesprochen wurde. Da dem Jugendlichen das Gespräch unangenehm war, entfernte er sich von dem Fahrer, heißt es. Kurze Zeit später soll ihm der gefolgt sein und noch einmal aus dem Seitenfenster seines Autos angesprochen haben.

Nach einem Wortwechsel verließ der Mann offenbar unvermittelt sein Fahrzeug, zog den Jungen vom Fahrrad und stieß ihn zu Boden. Er soll sich auf den am Boden liegenden Jungen gekniet, ihn am Hals gewürgt und bedroht haben. Dann habe er von seinem Opfer abgelassen, sei in sein Auto gestiegen und davongefahren.

Die Polizei bittet nun dringend Zeugen um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 03904-4780.