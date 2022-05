Bäume am Teich in Osterweddingen gefällt

Osterweddingen - Am Teich in Osterweddingen sieht es derzeit aus, als hätte gerade eine Windrose mit Windgeschwindigkeiten von über 150 Stundenkilometer eine Runde über das Areal gedreht und so alles verwüstet. Entwurzelte Baumstämme – meterdick – liegen am Uferrand. Eine Umrandung des Teiches ist für Besucher, die hier am Teich Ruhe suchen, kaum möglich.