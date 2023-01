Bei den Sülzetal-Marathonis zählt nur der Teamgeist

Über 60 Anmeldungen gab es für die beiden Läufe der Mini-Marathonis in Dodendorf am vergangenen Sonntag. Gestartet wurden am Sportplatz. Nach dem Gruppenfoto kam zunächst der Lauf über 400 Meter. Anschließend folgte der Lauf über 3,5 Kilometer und mehr.

Dodendorf - Nervöses Geflüster. Zu 95 Prozent stecken die Kinder, Frauen und Männer im Dodendorfer Vereinsheim in einem Sportdress. Gleich erfolgt der Start, draußen am Dodendorfer Sportplatz zum ersten Rennen der Mini-Marathoni im Jahr 2023. In kleinen Grüppchen stehen die Sportler aus allen Altersgruppen jetzt noch zusammen. Letzte Tipps mit Blick auf die Schuhe und die Art der Kleidung werden ausgetauscht. Passt das T-Shirt? Reichen die kurzen Sportsocken bei Null Grad Außentemperatur aus? Komm ich mit dem Profil an meinen Schuhen hin?