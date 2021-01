Das Einwohnermeldeamt der Stadt Wanzleben-Börde hat die Einwohnerstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die Bevölkerung schrumpft.

Wanzleben l Die Einwohnerzahlen in der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde sind seit 2019 von 14.310 auf 14.171 (Stand: 31. Dezember 2020) gesunken. Die Ursache zeigt sich in der Statistik der Stadt Wanzleben-Börde für das Jahr 2020: Es sind sehr viel mehr Menschen gestorben (234) als geboren wurden (95). 567 Menschen sind aus der Einheitsgemeinde weggezogen, erstaunlicherweise ebenso viele sind auch zugezogen. Dementsprechend ist der Hauptgrund für den Bevölkerungsschwund im vergangenen Jahr in der Differenz zwischen den Geburten und den Sterbefällen zu suchen und nicht vorwiegend in der Landflucht. Innerhalb der Einheitsgemeinde sind 464 Personen umgezogen.

Den größten Bevölkerungszuwachs durch Zuzug erzielte der Ortsteil Zuckerdorf Klein Wanzleben. Obwohl dort 70 Menschen weggezogen sind, kamen 100 neue Einwohner hinzu. Das ergibt ein positives Saldo von 30 Einwohnern. Damit liegt das Zuckerdorf sogar noch vor der Kernstadt. Wanzleben hat mehr Menschen durch Abzug (206) verloren als hinzugewonnen (193). Die Differenz ist überschaubar.

Zuckerdorf gewinnt mehr Einwohner

Den größten Bevölkerungsschwund durch Wegzug erlitt die Gemeinde Bottmersdorf. Bis Ende 2020 verlegten 71 Menschen ihren Wohnort aus und 18 nach Bottmersdorf. Demnach hat der Ort 53 Einwohner durch Wegzüge verloren. Die Statistik zeigt, dass der Ortsteil für das Jahr 2019 noch den größten Zuwachs (47) verzeichnete. Ortsbürgermeister Rene Gehre vermutet: „Normalerweise beherbergt das ehemalige Landhotel Bottmersdorf Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa, die während ihres Arbeitsaufenthaltes in der Stadt Wanzleben-Börde gemeldet sind.“ Weil diese wohl wegen der Pandemie im vergangenen Jahr abreisen mussten oder erst gar nicht anreisen durften, könnten die Zahlen stark schwanken, nimmt Gehre an.

Werden neben den Zu- und Abzügen auch die Geburten und Sterbefälle berücksichtigt, verbuchte Blumenberg den größten Bevölkerungszuwachs mit einem Mehr von 19 Einwohnern bei einer Bevölkerungsanzahl von 365. Bottmersdorf teilt sich unter Einrechnung der Geburten und Sterbefälle den letzten Platz mit dem Ortsteil Seehausen. Beide Ortsteile verloren jeweils 50 Bewohner, wobei Seehausen eine Einwohnerzahl von 1763 und Bottmersdorf von 427 aufweist. Kurz davor, fast am Schluss, steht die Kernstadt Wanzleben. Sie hat 45 Einwohner durch Wegzug und Sterbefälle verloren, bei einer Gesamtbevölkerung von 4000 Menschen. “Die Problematik ist bekannt“, sagt Tino Bauer, Ortsbürgermeister der Kernstadt Wanzleben. Der Ortschaftsrat fordere schon seit längerem, dass mehr Wohnraum erschlossen wird. Die Lage vor den Toren Magdeburgs sei perfekt, „wir müssen ein attraktiver Wohnstandort für junge Menschen werden“, sagt Bauer. Und was tut die Einheitsgemeinde gegen Abwanderung und Geburtenarmut? Die Stadt Wanzleben-Börde habe viel zu bieten. So würden beispielsweise alle Schulformen angeboten, fünf Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule und ein Gymnasium, so der Bürgermeister der Einheitsgemeinde, Thomas Kluge. „Auch das Thema Bauen ist von großer Bedeutung. Wir haben im Flächennutzungsplan die Möglichkeiten geschaffen, um künftig weiter interessante Angebote in den Ortschaften unterbreiten zu können“, sagt Kluge. Weil die Preise als moderat bezeichnet werden könnten, habe der Bürgermeister keine Sorge, dass Bauland ungenutzt frei bleibt. „Wir handeln für alle Generationen. Wenn wir das konsequent fortführen, werden wir unsere Infrastruktur im Interesse der Menschen erhalten können“, so Kluge.

Es gibt mehr Männer

In der Bewegungsstatistisk für das vergangene Jahr zeigt sich zudem eine Besonderheit im Verhältnis zwischen der weiblichen und der männlichen Bevölkerung. Nach aktuellem Stand leben 7108 Männer und 7063 Frauen in der Einheitsgemeinde. Die größte Lücke klaffft in der Kernstadt Wanzleben, wo 29 mehr Frauen (1997) als Männer leben. Etwas weiblichen Zuwachs könnte allerdings der Ortsteil Meyendorf vertragen. Dort wohnen bei einer vergleichsweise geringen Einwohnerzahl von 178 nur 75 Frauen und dementsprechend 103 Männer. Hier ist der Männeranteil am höchsten. In zwölf Orten, die zur Stadt Wanzleben-Börde gehören, ist der Männeranteil höher als der Anteil der Frauen. Diesen Trend begünstigend wurden im vergangenen Jahr mehr Jungen (53) als Mädchen (43) geboren während mehr Einwohnerinnen (126) als Einwohner (108) verstarben.

Insgesamt zählen nur 304 ausländische Mitbürger zur Gesamtbevölkerung von über 14 000. Die Zahl hat sich seit Januar 2019 von 279 erhöht. Der Großteil lebt in der Kernstadt (215). Damit hat nur jeder 46. Einwohner der Stadt Wanzleben-Börde einen Migrationshintergrund.