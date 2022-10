Brot und Spiele und Milch auf dem Pausenhof

Eilsleben - Die große Hofpause länger als eine ganze Unterrichtsstunde – das kam bei den Fünft- bis Siebenklässlern natürlich prima an. Zu verdanken hatten sie das Vergnügen ihrer Schulleiterin. Denn Wenke Kasper hatte die Gemeinschaftsschule Eilsleben bei der Aktion „Milch für alle!“ angemeldet. Die Bewerbung war von Erfolg gekrönt, so dass am Mittwochmorgen aufblasbare Kühe, Milchtankstelle, Brot- und Gemüsestand, Melkstation und Tanzpavillon auf dem Sport- und Spielplatz der Schule postiert wurden.

Ausführendes Organ der Aktion ist der Privatsender Radio Brocken in Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium und der Agrarmarketinggesellschaft (AMG) Sachsen-Anhalt sowie mit Unterstützung von Werbepartnern. Mit vereinten Kräften soll es darum gehen, bei Schülern das Bewusstsein für eine vernünftige Nährstoffzufuhr auch und speziell im Schulalltag zu schärfen. „Ganz nach der Devise: Was macht stark für den Schultag? Was spendet Energie für Geistesblitze noch in der sechsten Stunde?“, wie AMG-Vertreter Wolfgang Zahn anmerkt. „Ziel ist einfach, den Kindern gesunde Ernährung näherzubringen – und das möglichst unterhaltsam.“ Zu diesem Zweck kommen der Sender und seine Partner an die Schulen und servieren ein ebenso gesundes wie auch spaßbeladenes Frühstück!

Schulleiterin hat's eingebrockt

Für den unterhaltsamen Part sorgt in erster Linie Radio Brocken mit Animation, Musik, Tanz und lustigen Spielchen. In Eilsleben moderierte Mathias Jettschat die „kuhle Hofpause“ mit viel Elan – und die älteren Jahrgänge beäugten das bunte Treiben draußen aus den Fenstern des Schulgebäudes nicht nur neugierig, sondern auch etwas neidisch.

Für die Lehrerschaft bedeutete die Radio-Brocken-Visite eine entspannte Pausenaufsicht. Schulleiterin Wenke Kasper lächelte glücklich und zufrieden ob der Abwechslung, die von ihr genauso beabsichtigt war, aber auch kurzfristiges Organisationsgeschick erforderte: „Beworben hatte ich mich vor drei oder vier Wochen. Vor ein paar Tagen dann kam die Info, dass wir eine der ausgewählten Schulen für die Aktion sind. Das ist eine schöne Sache.“ Und gleichermaßen eine wichtige, wie Kasper hinzufügt, „denn es gibt nach wie vor gar nicht mal so wenige Schüler, die entweder gar keine Brotbüchse mit zur Schule nehmen oder mit einer Tüte Chips und Schokoriegeln über den Tag kommen wollen.“

Umso treffender fand es die Schulleiterin, dass ihre Kollegen die gut einstündige Aktion „Milch für alle!“ direkt nutzten, um darauf anschließend im Unterricht aufubauen: „Ich weiß, dass einige Klassen den Gedanken der gesunden Ernährung und der Nachhaltigkeit gleich im nächsten Block aufgreifen und vertiefen.“

Beherztes Zugreifen für eine Stunde: Radio Brocken und seine Aktionspartner servierten den Eilsleber Schülern ein gesundes Frühstück. Ronny Schoof