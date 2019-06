Bademeister evakuiert nach Gasunfall Badegäste und Mitarbeiter. Ursache war vermutlich ein kor­ro­die­rendes Ventil.

Wanzleben l Zu einem Gefahrguteinsatz ist es am Sonntagabend in Wanzleben (Landkreis Börde) gekommen. Gegen 20 Uhr hatte der Bademeister des örtlichen Spaßbades die Feuerwehr alarmiert. Beim Wechseln der Gasflaschen war gefährliches Chlorgas ausgetreten. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und evakuierte Badegäste sowie Mitarbeiter des Kioskes. Er selbst kam zur 24-stündigen Beobachtung in ein Krankenhaus. In speziellen Chemikalienschutzanzügen sicherte die Feuerwehr schließlich die beschädigte Flasche.

Die Ursache für den Unfall war vermutlich ein Ventil, das so stark korrodiert war, dass es nicht mehr abdichtete. Um eine eventuelle Ausbreitung des Gefahrstoffes zu verhindern, wurde ein sogenannter Hydroschild aufgestellt. Dieser baut eine Art Wasserwand auf. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden, nachdem auch anliegende Wohnhäuser, das Spaßbad liegt in einem Wohnviertel, freigemessen wurden.

Chlorgas ist giftig für den Menschen. Vor allem die Atemwege können dadurch stark verletzt werden. Auch der Hautkontakt kann zu starken Verätzungen führen.