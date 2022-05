Corona: Gemeinde Sülzetal sagt ihren Impfhelfern „Danke“

In den Impfzentren leisten und leisteten viele ehrenamtliche Helfer einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus. So auch in der Gemeinde Sülzetal.

Langenweddingen - 16 freiwillige Helfer unterstützten die Gemeinde Sülzetal bei den Corona-Impfungen der über 80-Jährigen in der Sporthalle Langenweddingen. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, Bürger im Sülzetal zu haben, die so engagiert und bereitwillig mit anpacken, was uns dazu bewogen hat, diese helfenden Hände am Tag des Ehrenamtes auszuzeichnen“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD). Auch der Hallenwart in Langenweddingen, Philipp Kuhle, habe der Verwaltung bei der Vorbereitung und der Durchführung immer mit Umsichtigkeit und Hilfsbereitschaft zur Seite gestanden. In der Kirche „Sankt Georg“ in Langenweddingen waren bei der Feier neun ehrenamtliche Helfer vor Ort. Sie erhielten aus den Händen des Bürgermeisters eine Bördeschatzkiste.