Ummendorf. - „Mit großen Schritten gehen wir auf die Adventszeit zu, obwohl das Wetter derzeit noch keine vorweihnachtliche Stimmung hervorruft“, sagt Sigrid Prier vom Ummendorfer Trachten- und Brauchtumsverein.

Dieser wird einmal mehr eine tragende Säule des Weihnachtsmarkts am 2. und 3. Dezember. „Deshalb sind die Vorbereitungen bei uns schon im vollen Gange“, so Prier weiter.

Vor allem in küchendienstlicher Hinsicht befinden sich die Vereinsmitglieder gerade wieder in ehrenamtlicher Dauerbereitschaft: „Mehrfach haben wir unseren Holzbackofen angeheizt, um eine staatliche Anzahl der beliebten, nach altüberbrachter Rezeptur zubereiteten Ummendorfer Weihnachtsstollen zu backen. Sie ruhen jetzt, damit sie reifen können, bis sie erst kurz vor dem Weihnachtsmarkt verpackt werden.“

Vorige Woche hat man sich den kleineren, aber umso vielzähligeren Backwaren gewidmet, wie Sigrid Prier berichtet: „Auch die Weihnachtsplätzchen, nach einer Auswahl an beliebten Rezepten der Vereinsmitglieder, wurden schon gebacken – gemeinsam in unserer Vereinsküche auf Heinemanns Hof, und letztendlich wurden es sechs verschiedene Sorten. Unsere jüngsten Vereinsmitglieder, Charlotte und Stella, waren für die Verzierung der Mürbeteigplätzchen mit Guss und bunten Streuseln zuständig.“ Erledigt ist auch bereits das im Rahmen des Herbstmarkts mit der Grundschule vereinbarte Projekt „Quittensirup“.

Vereinsvorsitzende Kerstin Blume indes freut sich, dass auf ihre Trachten- und Brauchtumstruppe so guter Verlass ist, hat sie doch in Bezug auf den Weihnachtsmarkt noch viele andere Dinge zu beachten, da sie die Gesamtorganisation im Namen der veranstaltenden Gemeinde Ummendorf federführend begleitet. Das hat einen, denn der zweitägige Markt ist auch diesmal wieder vereins- und nicht museumsgesteuert. „Das bedeutet“, so Blume, „dass wir wie auch in den Vorjahren ein eher dörflich geprägtes Ambiente zwischen Heinemanns Hof, Pfarrhof, Luthersaal und Kirche schaffen, der Weihnachtsmarkt insgesamt eine deutliche Nummer kleiner läuft als in den Jahren, in denen er vom Börde-Museum veranstaltet wurde.“

Dennoch dürfte die gebündelte Vereinskraft für ein wohlgeselliges und abwechslungsreiches Wochenende garantieren. So wird das Burgtheater mit seiner Kindergruppe das Märchen „Frau Holle“ inszenieren; die Linedancer und der „Allerfrösche“ absolvieren ebenso Auftritte; die Kirchengemeinde sorgt für melodische Momente; und neben den vielen Leckereien locken auch Adventsbasar und Flohmarkt auf die Höfe. „Und natürlich wird auch der Weihnachtsmann seine Runden drehen“, kündigt Kerstin Blume an. „Wir hoffen außerdem, dass es klappt, noch ein, zwei Rummelstände und ein Karussell aufzubieten.“

Derweil wird beim Trachten- und Brauchtumsverein noch weiter fleißig vorbereitet. Denn auch die Handarbeitsgruppe des Vereins lässt die Nadeln eifrig klappern. „Da entstehen handgestrickte Strümpfe, Stirnbänder, Schals und Babysachen, die ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt angeboten werden“, so Sigrid Prier.