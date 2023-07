Hänsel und Gretel, Dornröschen, Zwergenkinder, Aschenputtel: So gestalten die Kindertagesstätte in Langenweddingen ihr Märchenfest.

Mit einem einstudierten und wilden Ententanz überzeugen die Mädchen und Jungen der Igelgruppe beim Sommerfest in der Kindertagesstätte „Spatzennest" in Langenweddingen.

Langenweddingen - Das Lied „Im Land der Zwergenkinder“ erklingt auf dem Außengelände der Kindertagesstätte (Kita) „Spatzennest“ in Langenweddingen. In zwei Krippenwagen schieben Erzieherinnen die Häschen und Mäuschen aus der Krippe über den Platz.

Anschließend spielen die Kinder aus der Bienchengruppe das Märchen „Dornröschen“. Der Prinz reitet auf einem Steckenpferd um das schlafende Dornröschen herum. Die Mädchen und Jungen aus der Käfergruppe haben „Hänsel und Gretel“ einstudiert. Die Hexe wird, getreu der Vorlage, in einen Ofen gesteckt. Nach der Aufführung verbeugen sich aber alle drei wieder friedlich nebeneinander vor den Zuschauern. Beim Ententanz der Igelgruppe – ganz in Gelb – ist jeder Schritt zu „Wir tanzen heute Rambazamba“ einstudiert. Das so manch ein Junge seine eigene Trittfolge hat, fällt kaum auf. Die Spatzengruppe hat sich „Aschenputtel“ vorgenommen. Sichtlich glücklich ist der Prinz, als er endlich den Schuh in die Höhe hält.

Ein Märchenfest gab es jetzt im „Spatzennest“. „Wir haben jedes Jahr ein Fest. Das steht immer wieder unter einem anderen Motto. In diesem Jahr haben wir uns für Märchen entschieden. Alle Gruppen führen dabei ein Programm auf, selbst die ganz Kleinen“, erklärt die Langenweddinger Kita-Leiterin, Conny Eisenkolb, den Hintergrund der Aufführungen.

Eisenkolb: „Diese Jahresfeste sind wunderbar. Die Kinder führen ihr Programm auf. Mit dem Märchenfest wollen wir an die Kinder die Begeisterung für Märchen weitergeben. Die Eltern haben dabei die Möglichkeit, mit den Betreuerinnen und auch untereinander in Kontakt zu kommen.“ In der Kita werden aktuell 103 Kinder von 16 Erzieherinnen betreut.

Zusammen mit ihrem ganzen Team bedankte sich Eisenkolb bei den Eltern, die mit Sachspenden und Kuchenbacken das Fest unterstützt haben. Außerdem hatte die Traditionswehr Schwaneberg ihre Gulaschkanone auf dem Hof aufgebaut. Hier wurden Nudeln mit Tomatensoße serviert. Die Clownfrau Ambrosia van Serpens modellierte Luftballons. Es gab Bastelstände und eine Tombola. Man konnte sich schminken und Tattoos aufmalen lassen. Die Kinder traten beim Pferdehüpfwettrennen gegeneinander an oder sortierten auf Zeit Linsen aus.

Für Kita-Leiterin Conny Eisenkolb war das Fest in diesem Jahr noch ein wenig emotionaler, vertraut sie der Redaktion im Gespräch an. Dies sei ihr letztes Jahresfest. Nach 44 Jahren, davon 20 als Leiterin, werde sie im April 2024 in den Ruhestand gehen.

Die Vorsitzende des Fördervereins der Kita, Nicole Schladitz, übergab im Rahmen des Märchenfestes neues Spielzeug an die Betreuerinnen der Kindertagesstätte. „Wir haben wunderbares Wetter. Alle machen gut mit. Es ist wunderschön, wenn die Kinder diese alten Märchen uns heute hier mit ihrer Fantasie zeigen“, freute sie sich.

Die Käfergruppe hat „Hänsel und Gretel“ einstudiert. Natürlich muss die Hexe dabei auch in den Ofen. Foto: Udo Mechenich

„Ich bin die Gretel. Das ist schon spannend. Ich bin ein wenig stolz, dass ich meinen Eltern das heute zeigen kann“, verriet Helga (4, aus Langenweddingen) der Redaktion vor ihrem Auftritt bei der Märchenaufführung. Ihr Partner Vincent (4, aus Langenweddingen) fand seine Rolle zwar auch sehr spannend. Aber gefragt, war er „dann doch froh, in Langenweddingen zu wohnen, und nicht in so einem Wald wie der Hänsel. Das wäre mir zu einsam.“

Die Kinder aus der Bienchengruppe spielen das Märchen „Dornröschen“. Auf einem Steckenpferd kommt der Prinz zu Hilfe. Foto: Udo Mechenich

Amelia (7, aus Langenweddingen) spielte das Aschenputtel. „Das ist toll, die Rolle. Die wollten viele haben. Am Ende heirate ich dann ja auch einen Prinzen.“ Levian (6, aus Langenweddingen) war sich seiner Verantwortung als Prinz voll bewusst. Aus diesem Grund wäre das auch nichts fürs richtige Leben: „Das ist schon ein bisschen anstrengend.“

Von ihren Erzieherinnen werden die Häschen und Mäuschen zu dem Lied „Im Land der Zwergenkinder“ umhergefahren. Foto: Udo Mechenich

„Das war abwechslungsreich. Süß gemacht, auf jeden Fall. Es war eine sehr schöne Idee, das mit den Kindern so umzusetzen“, urteilte die Mama von Mila (6), Sarah Wegener, aus Langenweddingen.

„Aschenputtel“ wird von der Spatzengruppe aufgeführt. Levian ist froh, als er den Schuh gefunden hat. Foto:Udo Mechenich

„Ich fand das Programm schön. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich bin das erste Mal hier mit dabei mit meiner kleinen Tochter Ella“, bewundert Papa Carl Vorwerk das Programm. Er kann sich sehr gut vorstellen, dass seine eineinhalbjährige Tochter in den nächsten Jahren auch bei den Aufführungen vorne mit dabei sein wird.