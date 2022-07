Soziales Zentrum Wanzleben Das traditionelle Familienfest steigt Anfang Oktober

Seit einigen Wochen bietet das soziale Zentrum „Alter Bahnhof“ des DRK in Wanzleben wieder regelmäßig Veranstaltungen an. Am 2. Oktober gibt es nun, als einen der Jahreshöhepunkte, das große Familienfest mit dem Flohmarkt.