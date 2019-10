Die Bauarbeiten am Bahnübergang auf der Bundesstraße 246a bei Blumenberg verzögern sich. Foto: Hagen Uhlenhaut

Die Bauarbeiten am Bahnübergang bei Blumenberg auf der Bundesstraße 246a verzögern sich.

Blumenberg l „Das schaffen die nicht. Der geplante Fertigstellungstermin ist nicht zu halten“, sagte der Blumenberger Günter Klaus. Unlängst war er von Blumenberg zur Baustelle am Bahnübergang auf der Bundesstraße B 246 geradelt, um sich ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten zu machen. Da habe Klaus feststellen müssen, dass die Bauarbeiten stark im Verzug seien. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Blumenberger dafür stark gemacht, dass der marode Bahnübergang endlich saniert werde. Die vielen Schlaglöcher nervten nicht nur die Autofahrer, sie stellten auch eine echte Gefährdung des Straßenverkehrs dar.

„Die Bundesstraße 246a am Bahnübergang bei Blumenberg wird noch über den 18. Oktober hinaus gesperrt bleiben. Voraussichtlich bis spätestens 29. November sind die Straßenbauarbeiten am Bahnübergang dann erfolgreich abgeschlossen“, sagte Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn AG für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auf Volksstimme-Nachfrage. Gründe für die Verzögerung gebe es laut Bönisch einige.

Durchlass muss erneuert werden

„Unter der Straße muss ein Durchlass für den Entwässerungsgraben neu gebaut werden. Der alte Durchlass hat sich nach Freilegung als schadhaft erwiesen“, nannte Bönisch den ersten Grund für das verspätete Bauende. Der neue Durchlass werde aus Fertigteilen aus Stahlbeton hergestellt. Die Fertigung im Werk dürfe jedoch erst beginnen, wenn der bundesamtlich zugelassene Prüfingenieur die Planung freigegeben habe.

„Beim Neuprofilieren des Straßenseitengrabens wurden Kabel aufgefunden, die nach den vorliegenden Unterlagen an dieser Stelle nicht erwartet werden konnten“, führte Bönisch einen zweiten Grund für die Verzögerung auf. Eine Umverlegung werde erforderlich, weil die Kabel nicht so bleiben könnten. Zudem solle die Straßendecke möglichst „aus einem Guss“ hergestellt werden, um unnötige Nahtstellen im Asphalt zu vermeiden. „Deshalb wird mit dem Asphaltbau erst begonnen, wenn die Tiefbauarbeiten komplett abgeschlossen sind“, kündigte der Bahn-Sprecher an.

Wegen der Bauarbeiten am Bahnübergang bei Blumenberg ist die Bundesstraße 246a von Wanzleben in Richtung Altenweddingen bis zum Abzweig zur Bundesstraße 81 voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung verläuft über die B 81 und Langenweddingen über Schleibnitz bis nach Wanzleben. An der Kreuzung bei Schleibnitz regelt eine provisorische Ampel zurzeit den Verkehrsfluss.

Illegale Abkürzung

In der Vergangenheit haben Autofahrer immer wieder auf dem Weg von Altenweddingen nach Wanzleben eine illegale Abkürzung über Blumenberg genommen und damit für erhebliche Belastungen auf den Straßen des Ortsteils gesorgt. Nach mehreren Beschwerden durch Anwohner von Blumenberg, dass wiederholt Autofahrer den Verbindungsweg von der Bundesstraße 246 a nach Blumenberg als Umleitungsstrecke nutzen würden, haben die Wanzleber Regionalbereichsbeamte dort eine allgemeine Verkehrskontrolle vorgenommen. Der Verbindungsweg ist mit dem Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ und den Zusatzschild „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ ausgeschildert. Die Beamten stellten bei ihrer Kontrolle 17 Verstöße fest. Die ertappten Autofahrer haben mit einem Verwarngeld von 20 Euro zu rechnen.