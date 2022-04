Die Gemeinde Sülzetal zeichnet acht Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement aus

Gleich acht Bürger, aus jeder Ortschaft einer, wurden am vergangenen Sonntag in der Kirche in Langenweddingen für ihr ehrenamtliches Engagement von der Gemeinde ausgezeichnet. Alle Ortsbürgermeister betonten unisono, dass ohne solch ein uneigennütziges Arbeiten das gesellschaftliche Leben nicht funktioniere.

Langenweddingen - Gleich vier Feste feierte die Gemeinde Sülzetal am vergangenen Wochenende in der evangelischen Kirche „Sankt Georg“ in Langenweddingen. Das Erntedankfest, den Tag der Deutschen Einheit, 20 Jahre Gemeinde Sülzetal und den Tag des Ehrenamts. Der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner, freute sich, dass der gesamte Festakt in der Kirche stattfinden könne. „Das Klatschen und die Musik der Schalmeienkapelle aus Sülldorf sind in einer Kirche sicherlich nicht normal. Das ist ganz im Geiste unseres verstorbenen Pfarrers Raimund Müller-Busse. Er war die treibende Kraft hinter dieser Auszeichnung der Ehrenämtler in dieser Kirche an diesem Tag.“