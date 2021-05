Die neue Kita in Langenweddingen soll im Sommer eröffnet werden

Von Udo Mechenich

Langenweddingen l Das Gebäude des Neubaus der Kindertagesstätte (Kita) in Langenweddingen ist komplett eingerüstet. Nur so können sämtliche Arbeiten an der Fassade vorgenommen werden. Im vorderen Bereich des Neubaus der Kita wird aktuell die Außenanlage gebaut. „Wir verlegen die Rohre für die Versickerung des Oberflächenwassers und bauen den Terrassenbereich. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Maße der Pflastersteine beim Schneiden richtig sind, damit sie nachher auch passen“, sagt Vorarbeiter Manfred Brose. Außerdem stünden parallel dazu auch Erdarbeiten für die Treppen- und Rampenanlage noch an. Die Verwaltung geht davon aus, dass die neue Kita im Juli oder August eröffnet werden kann. Kurz vor der Eröffnung werde es einen Tag der offenen Tür geben, kündigt der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), an.Foto: Udo Mechenich