Die Sülze bei Sülldorf bekommt eine neue Brücke

Die marode Brücke über die Sülze in Sülldorf wird abgerissen und neu gebaut. Bürgermeisterin Gruetz nannte während der Sitzung des Ortschaftsrats Details der Planung.

Sülldorf - Die Brücke über die Sülze in Sülldorf wird komplett erneuert. So viel steht fest. Den aktuellen Stand der Planung beschrieb Ortsbürgermeisterin Kerstin Gruetz (CDU) während der Sitzung des Ortschaftsrats am vergangenen Dienstagabend im örtlichen Bürgerbüro.