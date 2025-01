Wanzleben. - Einbrüche in Kleingartensparten sind auch in der Einheitsgemeinde Wanzleben keine Seltenheit. Was jedoch Kathleen Koch in ihrem Garten in Dreileben im zurückliegenden Jahr erlebt hat, ist bemerkenswert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.