DRK-Kreisverband Wanzleben bittet traditionell in der Vorweihnachtszeit um Spenden

Wanzleben - Pünktlich zum Jahresende steigt auch in diesem Jahr wieder die Zahl der Corona-Infizierten an. Das kennen die Organisatoren der großen Weihnachtsspendenaktion des DRK-Kreisverbandes schon aus 2020. Die „Klingelbüchse“ bleibt also wieder einmal im Lager stehen, allerdings besteht auch die Gefahr, dass die so dringend nötigen Spenden ausbleiben oder nur im geringeren Umfang zusammenkommen. Auch das ist eine Erfahrung, die das DRK im zurückliegenden Jahr gemacht hat. Zwei Jahre ohne eine gelungene Aktion hintereinander sind aber auch schwer zu verdauen. Die Rede ist von 20000 bis 30000 Euro, die in normalen Jahren auf diese Weise zusammengekommen sind. „2020 waren es nur einige tausend Euro“, sagt Guido Fellgiebel vom DRK-Kreisverband. Das haben die Organisatoren irgendwie verschmerzt, denn es liefen kaum Projekte während des Lockdowns.