Ukrainer in der Börde Ehrenamtliche Dolmetscherin kümmert sich in der Region Wanzleben um Kriegsflüchtlinge

Seit inzwischen drei Jahren ist Larissa Böhnke als ehrenamtliche Dolmetscherin für das DRK in Wanzleben tätig. In der Zeit hat sie viele Ukrainer bei der Integration in der Börde unterstützt.