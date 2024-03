Rund um das Osterfest ist in Wanzleben und den Ortsteilen einiges los: Die Volksstimme gibt eine Übersicht über die Veranstaltungen. Ein musikalischer Höhepunkt wartet am Gründonnerstag.

Wanzleben. - Es ist ein alter Brauch mit großem Spaßfaktor: Jedes Jahr wird der Osterberg bei Bottmersdorf zur Pilgerstätte für Jung und Alt. An Ostermontag treffen sich Familien dort zum sogenannten Eiertrudeln.

Je nach Region variieren die Regeln etwas. Dem klassischen Brauch nach stehen die Teilnehmer oben auf dem Hügel und geben ihrem Ei einen kräftigen Schubs, damit es hinunterrollt. Wessen Ei die längste Strecke „getrudelt“ ist und eine heile Schale behält, der gewinnt.

Neben dem Eiertrudeln finden in Wanzleben und den Ortsteilen rund ums Osterfest auch zahlreiche Brauchtumsfeuer und weitere Veranstaltungen statt.

Der Osterberg bei Bottmersdorf ist Dreh- und Angelpunkt des traditionellen Eiertrudelns. Foto: Hagen Uhlenhaut

Gründonnerstag, 28. März

In Wanzleben startet um 18 Uhr vom Markt aus zunächst ein Umzug. Anschließend findet auf dem Gelände der Feuerwehr das „Osterbrennen“ statt.

Zum Ostertanz tritt ab 19 Uhr die Band Tänzchentee auf dem Reiterhof Brunkau in der Dorfstraße 36 in Klein Germersleben auf. Tickets kosten im Vorverkauf jeweils 15 Euro und sind an der Shell-Tankstelle oder direkt auf dem Reiterhof erhältlich. An der Abendkasse wird es etwas teurer.

Ein weiteres Osterfeuer lodert zu Gründonnerstag in Domersleben auf dem alten Sportplatz. Beginn ist um 19.30 Uhr. Davor findet ebenfalls ein Umzug durch den Ort statt. Start ist um 19 Uhr an der Jugendfeuerwehr.

In Klein Rodensleben brennt auf dem Festplatz ebenfalls ein Osterfeuer – zuvor geht es auch dort bei einem kleinen Festumzug durchs Dorf. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus, Start um 17.30 Uhr.

Ostersonnabend, 30. März

Auf dem Sportplatz in Wanzleben wird am Sonnabend ab 18 Uhr ein Osterfeuer gezündet.

Im Ortsteil Seehausen findet ab 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr ebenfalls ein Brauchtumsfeuer statt.

Auch in Schleibnitz lodern an diesem Tag die Flammen: Das Osterfeuer findet dort ab 18 Uhr auf dem ehemaligen Gelände der Schweinemastanlage im Bäckerweg statt. Wie Feuerwehr sowie Kultur- und Heimatverein mitteilen, bestehe die Möglichkeit, selbst kostenfrei Schnittgut für das Feuer abzugeben. Mitglieder des Heimatvereins sind dafür von 10 bis 13 Uhr vor Ort. Es würden ausschließlich Strauch- und Baumschnitt mit einer maximalen Stärke von zehn Zentimetern akzeptiert werden. „Bauholz, Kisten, Bretter, Paletten oder Möbel werden nicht angenommen“, heißt es weiter.

Nach einem Umzug durch den Ort wird auch in Groß Rodensleben ein Feuer entfacht – und zwar auf dem Gelände der Feuerwehr. Start des Umzugs ist um 18 Uhr auf dem Kummerberg.

Weitere Osterfeuer lodern am Sonnabend ab 12 Uhr in der Anlage des Kleingartenvereins Frieden in Wanzleben, ab 17 Uhr auf dem Festplatz An der Wiesche in Hohendodeleben, ab 18 Uhr auf dem Festplatz im Ortsteil Klein Rodensleben sowie ab 18.30 Uhr auf dem Brennplatz hinter dem Sportplatz in Bottmersdorf.

Wer bis dahin keine Gelegenheit hatte, eines der Feuer zu besuchen, könnte dies am Sonnabend, 13. April, noch nachholen. Ab 13 Uhr findet dann in der Gartenanlage des Kleingartenvereins Bodenreform in Domersleben ein verspätetes Osterfeuer statt.