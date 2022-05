Schaubrennen Ein Langenweddinger setzt auf Verwerten statt Verbrennen

Schon vor Jahrhunderten nutzten die Inkas in Amazonasgebiet die Technik des Kon-Tiki-Ofens um aus Baum- und Strauchschnitt ein Düngemittel herzustellen. Auch Kleingärtner können so den Treibhauseffekt in der Erdatmosphäre nachhaltig verringern.