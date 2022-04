Ein Stück Tradition im Schafstall von Domersleben

DJ Franky bringt die jungen Gäste des Kinder-Oktoberfestes in Domersleben so richtig in Stimmung. Nach der Coronapause hat der Domersleber Förderverein dafür gesorgt, dass im Schafstall wieder das traditionelle Fest für Erwachsene und Kinder ausgerichtet werden konnte.

Fotos (2): Förderverein