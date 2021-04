Elterninitiative in Hohendodeleben sammelt 7700 Euro für den Spielplatz im Ort

Von Josephine Schlüer

Hohendodeleben l Eine Elterninitiative mit dem Namen „Spielplatz Hohendodeleben“ sammelt seit Ende vergangenen Jahres Geld für neue Spielgeräte. Aufgerüstet werden soll der Spielplatz neben dem Sportplatz in Hohendodeleben. Zur Realisierung des Projektes werden etwa 14.300 Euro benötigt, wovon circa 8000 die Stadt Wanzleben-Börde übernimmt (Volksstimme berichtete).

Um die übrigen etwa 6000 Euro zusammenzubekommen, hat die Elterninitiative unter der Leitung von Ortschaftsrat Manuel Schannor direkt private Firmen angesprochen und zusätzlich Spendendosen in Hohendodelebener Einrichtungen aufgestellt sowie ein Spendenkonto eingerichtet. „Die Resonanz war sehr groß, wir haben das Geld jetzt zusammen und sogar noch etwas übrig für ein weiteres nicht eingeplantes Spielelement“, zeigt sich Schannor erfreut. Insgesamt seien bis jetzt (Stand: Freitag, 16. April) 7700 Euro gespendet worden.

Der Großteil der Spielgeräte kann über die kommunalen Mittel gedeckt werden. Dazu gehören der Maxi-Kletterturm, eine Einer- und eine Doppelwippe, sowie das Einerreck, ein Balancierbalken und eine Schaukel. Die zusätzlichen Gelder wurden für ein Expresslok-Spielelement, Kostenpunkt etwa 1700 Euro, sowie für Fallschutzmatten im Wert von circa 3000 Euro benötigt. Weil der Kletterturm eine Fallhöhe von zwei Metern aufweist, sei der aktuelle Untergrund laut Manuel Schannor zu hart und soll mit den Fallschutzmatten ausgelegt werden, damit sich Kinder beim Spielen nicht verletzen. Von dem zusätzlichen Geld sollen eine Picknik-Sitzgruppe mit zwei Bänken und Tisch in der Mitte sowie eine weitere einzelne Bank aufgestellt werden. Ein zusätzliches interaktives Spielgerät, das mit 1300 Euro zu Buche schlägt, sei ebenso in die Planung mit eingeschlossen, so der Leiter der Elterninitiative. Bis auf das zusätzliche Gerät und die Fallschutzmatten seien bereits alle Elemente für den neuen Spielplatz geliefert worden. „Nur die Fallschutzmatten fehlen noch“, sagt Schannor. Solange diese fehlen, könne man nicht mit der Umgestaltung des Spielplatzes beginnen.

Aufgestellt werden die neuen Spielemente vom Bauhof der Stadt Wanzleben-Börde. Bis es soweit ist, können die aktuellen Geräte weiter genutzt werden. Derzeit befinden sich auf dem Platz eine Schaukel, eine Metallrutsche und ein Schaukelelement.