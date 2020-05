Die gottesdienstlose Zeit ist vorbei. Zudem findet am 4. September die Festveranstaltung aus Anlass des 875. Ortsgeburtstags statt.

Klein Wanzleben l Viele Gläubige im Zuckerdorf Klein Wanzleben haben diesen Augenblick herbeigesehnt. Von kommendem Sonntag, 17. Mai, an dürfen sie wieder Gottesdienste in der Kirche St. Johannis besuchen. So wie in den anderen Kirchengemeinden der Stadt Wanzleben-Börde auch unter Auflagen, die wegen der Corona-Pandemie gelten und die Gesundheit der Gottesdienstbesucher schützen sollen. Die Wanzleber Kirchengemeinde St. Jacobi machte bereits am vergangenen Sonntag den Anfang bei den wieder erlaubten Gottesdiensten.

Gottesdienst am Sonntag

Der Gottesdienst am nächsten Sonntag in der Klein Wanzleber St. Johannis Kirche beginnt wie gewohnt um 14 Uhr. Die Predigt hält Gemeindekirchenratsvorsitzender Knut Freese, der sich schon sehr auf das Wiedersehen mit den Gläubigen freut. Wobei die evangelische Kirche des Zuckerdorfs in den vergangenen Wochen der Corona-Krise immer sonntags für eine halbe Stunde zur stillen Einkehr für die Gläubigen und jeden Einwohner offen stand.

Der Gottesdienst am Sonntag steht weiter im Schatten der Corona-Pandemie und ist mit Auflagen für die Besucher verbunden. „Besser mit Auflagen, als gar nicht“, findet Knut Freese. Zu diesem Auflagen gehört eine Einlasskontrolle am Eingang des Gotteshauses. Dort werden auch die Namen der Besucher erfasst, um im Fall eines an Corona erkrankten Menschen, der den Gottesdienst besucht, schnell die Kontaktpersonen ermitteln zu können. Die Besucher müssen zudem Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Pfarrer oder der Gemeindekirchenratsvorsitzende, die die Gottesdienste gestalten, dürfen auf diese Maske verzichten, damit die Besucher bei den Andachten deren Mimik sehen können, die die emotionale Stimmung beim Gottesdienst sehr beeinflusst. Und auch, damit sie sprachlich besser zu verstehen sind. „Wir stehen weit genug weg, so dass bei der Größe unserer Kirche der Mindestabstand sicher einzuhalten ist“, versichert Freese. Auch die Gottesdienstbesucher in den Kirchenbänken sind angehalten, untereinander den Mindestabstand von 1,50 Metern unbedingt einzuhalten. Außerdem ist es den Gästen möglich, sich am Eingang der Kirche die Hände zu desinfizieren. Die Einzahl der Besucher ist begrenzt. Ein Besucher pro zehn Quadratmetern ist nach den Auflagen der evangelischen Landeskirche, die auch alle anderen Regeln für Gottesdienste aufgestellt hat, erlaubt. Jedoch dürfen die Gläubigen nicht singen und es wird keine Bläsermusik geben. Der Gottesdienst darf höchstens eine halbe Stunde dauern.

Kofirmation erst September

Während die Gottesdienste nun wieder unter Auflagen erlaubt sind, werden die Konfirmationen erst im September stattfinden, kündigt Freese an. Auf das traditionelle Abendmahl müssen die Gläubigen wohl noch eine zeitlang verzichten. Ebenso auf das gemütliche Beisammensein in geselliger Runde nach den Gottesdiensten. Auch darf die bei den Einwohnern sehr beliebte Klönstube im Pfarrhaus wegen Corona noch nicht wieder öffnen.

Festakt zum Ortsjubiläum

Knut Freese ist nicht nur Vorsitzender des Klein Wanzleber Gemeindekirchenrates. Er ist ebenso Ortsbürgermeister des Zuckerdorfes. Und in dieser Eigenschaft kündigt er an, dass die wegen Corona im Mai ausgefallene Festveranstaltung zum 875. Gründungstag des Zuckerdorfes Klein Wanzleben am 4. September in der Kirche St. Johannis nachgeholt wird. Der Magdeburger Künstler Max Grimm gestaltet zum Dorfjubiläum eine Grafik mit für Klein Wanzleben typischen Ansichten. Die Auflage der farbigen Siebdruckgrafik ist auf 100 Stück begrenzt. Sie wird beim Festakt am 4. September in der Kirche St. Johannis verkauft. Der Erlös fließt in die Finanzierung des gesamten Jubiläums.

Ein Konzert mit Jan Jesuthas soll am 30. August in der Kirche stattfinden. „Das hängt jedoch davon ab, ob dann große Veranstaltungen wieder gestattet sind“, schränkt Freese ein. Ein Konzert mit der Magdeburger Konzertsängerin und Sopranistin Beate Harten ist für Mitte September geplant. Das große Festwochenende mit Umzug und anderen Aktivitäten haben die Klein Wanzleber Organisatoren auf den 1. und 2. Juli 2021 verlegt. Dann wollen die Einwohner des Zuckerdorfes mit ihren Gästen ganz groß den Geburtstag feiern.